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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 13:28 BJT

香港股市：早盘小涨，博彩股力道抵销能源股卖压

路透香港3月31日 - 香港股市周一早盘小涨，在澳门博彩业营收月度数据公布前，博彩类股上涨，抵销能源股及权重制造业个股因业绩欠佳导致的卖压。

截至中午时分，恒生指数 上扬0.3%报22,127.25点；恒生国企指数 涨0.4%。

中联重科H股 重挫6.9%，此前该公司公布的2013年获利锐减48%。

中国海洋石油 也下挫5%，其2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期。

但博彩类股跳涨，银河娱乐 升2.9%，金沙中国有限公司 涨2.5%。

敦沛证券副总裁黄志阳表示，投机客买进澳门博彩股，因寄望数据将会不错；他们会在数据公布后卖出那些股。(完)
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