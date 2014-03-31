香港股市：早盘小涨，博彩股力道抵销能源股卖压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 香港股市周一早盘小涨，在澳门博彩业营收月度数据公布前，博彩类股上涨，抵销能源股及权重制造业个股因业绩欠佳导致的卖压。
截至中午时分，恒生指数 上扬0.3%报22,127.25点；恒生国企指数 涨0.4%。
中联重科H股 重挫6.9%，此前该公司公布的2013年获利锐减48%。
中国海洋石油 也下挫5%，其2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期。
但博彩类股跳涨，银河娱乐 升2.9%，金沙中国有限公司 涨2.5%。
敦沛证券副总裁黄志阳表示，投机客买进澳门博彩股，因寄望数据将会不错；他们会在数据公布后卖出那些股。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。