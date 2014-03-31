香港已公布经济指标--2014/3/31

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年1月 零售销售值 +14.5 +5.7 +10.5 2014年1月 零售销售量 +16.8 +6.1 +10.4 2014年2月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +4.6 +4.4 2014年2月 甲类消费物价指数(CPI +4.2 +4.5 +4.7 A) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年12月-14年2月 13年11-14年1月% 12年12月-13年2月% % 失业率 3.1 3.1 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年2月 贸易赤字／盈余 -53.67 -19.98 -33.99 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........