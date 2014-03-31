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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 13:53 BJT

香港已公布经济指标--2014/3/31

时间                      经济指标            按年%         前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                                   %
  2014年1月             零售销售值                 +14.5             +5.7               +10.5
  2014年1月             零售销售量                 +16.8             +6.1               +10.4
  2014年2月             综合消费物价指数(CPI)      +3.9              +4.6                +4.4
  2014年2月             甲类消费物价指数(CPI       +4.2              +4.5                +4.7
                        A)                                                         
  2013年第四季          本地生产总值(GDP)          +3.0              +2.8                +2.9
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                                               13年12月-14年2月   13年11-14年1月%   12年12月-13年2月%
                                               %                                   
                        失业率                       3.1               3.1                3.4
 --------------------------------------------------------------------------------------------
                        （以下以10亿港元为单        当月             前月              上年同期
                        位）                                                       
  2014年2月             贸易赤字／盈余            -53.67            -19.98             -33.99
 
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
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     澳洲..............    台湾.........
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