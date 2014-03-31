新债招标：中国进出口行三年债利率5.2393%，五年期5.43%--业内人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月31日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息债加权中标利率为5.2393%，五年期固息债品种中标利率则为5.43%。
业内人士并透露，三年期品种边际中标利率为5.26%；两期债投标倍数分别为2.82倍和1.79倍。
上述两期债具体发行条款如下：
第22期 第23期
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发行上限： 60亿元 70亿元
期限/计息方式： 三年固息 五年固息
中标方式： 多重利率中标 单一利率中标
（美国式） (荷兰式)
起息日/缴款日： 4月2日 4月2日
分销期： 3月31日-4月2日 3月31日-4月2日
上市日： 4月9日 4月9日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。