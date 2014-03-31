新债招标：中国进出口行三年债利率5.2393%，五年期5.43%--业内人士

路透北京3月31日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息债加权中标利率为5.2393%，五年期固息债品种中标利率则为5.43%。

业内人士并透露，三年期品种边际中标利率为5.26%；两期债投标倍数分别为2.82倍和1.79倍。