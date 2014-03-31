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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 15:10 BJT

新债招标：中国进出口行三年债利率5.2393%，五年期5.43%--业内人士

路透北京3月31日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息债加权中标利率为5.2393%，五年期固息债品种中标利率则为5.43%。

业内人士并透露，三年期品种边际中标利率为5.26%；两期债投标倍数分别为2.82倍和1.79倍。

上述两期债具体发行条款如下：

第22期 第23期

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发行上限： 60亿元 70亿元

期限/计息方式： 三年固息 五年固息

中标方式： 多重利率中标 单一利率中标

（美国式） (荷兰式)

起息日/缴款日： 4月2日 4月2日

分销期： 3月31日-4月2日 3月31日-4月2日

上市日： 4月9日 4月9日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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