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市场报道 | 2014年 3月 31日 星期一 13:44 BJT

全球金融：瑞士竞争监管机构开始对数家银行就操纵汇率展开调查

路透苏黎世3月31日 - 瑞士竞争监管机构WEKO周一表示，已开始对数家瑞士、英国和美国银行就可能串通操纵汇率展开调查。

WEKO表示，正在调查瑞银 、瑞士信贷 、Zuercher Kantonal Bank、瑞士宝盛集团 、摩根大通 、花旗集团 、巴克莱 和苏格兰皇家银行 。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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