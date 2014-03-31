《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月31日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *腾达建设 2 2 12 4/8簿记建档 兴业银行 A+ 4/9 4/10 ======================================================================================= *广西交通 30 15 12 4/3簿记建档 国开行 AA+ 4/4 4/8 投资集团 浦发银行 ======================================================================================= *广发证券 130 25 3 4/3招标 建设银行 AAA 4/4 4/8 农业银行等 ======================================================================================= *天津滨海新区 100 30 12 4/3簿记建档 国开行 AAA 4/4 4/8 建设投资集团 浦发银行 ======================================================================================= *江阴澄星 19 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA 4/8 4/9 实业集团 ======================================================================================= *中材水泥 5.6 2.6 12 4/3簿记建档 中信银行 AA 4/4 4/8 （中材股份 提供不可撤销的连带责任保证） ======================================================================================= *山东钢铁集团 60 30 12 4/3簿记建档 招商银行 AAA 4/7 4/8 北京银行 ======================================================================================= 中材股份 40 15 12 4/1簿记建档 北京银行 AAA 4/2 4/3 ======================================================================================= 西王集团 9.6 9.6 12 4/2簿记建档 中国银行 AA 4/4 4/8 ======================================================================================= 国电集团 36 36 12 4/2簿记建档 上海银行 AAA 4/4 4/8 浙商银行 ======================================================================================= 华阳经贸集团 11 3 12 4/2簿记建档 平安银行 AA 4/3 4/4 ======================================================================================= 浙江英特药业 3.6 3.6 9 4/2簿记建档 中信银行 AA- 4/4 4/8 ======================================================================================= 新希望集团 20 20 12 4/4簿记建档 建设银行 AA+ 4/8 4/9 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江苏方洋集团 20 10 5 4/3簿记建档 浦发银行 AA 4/4 4/8 ======================================================================================= 山东垦利石化 3.9 3.9 3 4/1簿记建档 北京银行 AA- 4/2 4/3 ======================================================================================= 江苏汇鸿 10 10 3 4/2簿记建档 中信银行 AA 4/4 4/8 国际集团 民生银行 ======================================================================================= 厦门建发集团 15 15 5 4/3簿记建档 光大银行 AA+ 4/4 4/8 民生银行 ======================================================================================= 无锡产业发展 10 10 5 4/3簿记建档 工商银行 AA+ 4/4 4/8 集团有限公司 建设银行 ======================================================================================= 神华集团 350 50 5 4/4簿记建档 光大银行 AAA 4/8 4/9 中国银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。