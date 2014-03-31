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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 17:14 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                     (缴款日)
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*腾达建设      2        2      12    4/8簿记建档    兴业银行     A+      4/9      4/10  
 
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*广西交通    30        15      12    4/3簿记建档    国开行       AA+     4/4      4/8
投资集团                                            浦发银行
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*广发证券    130       25      3     4/3招标        建设银行     AAA     4/4      4/8 
                                         农业银行等
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*天津滨海新区 100      30      12    4/3簿记建档    国开行       AAA     4/4      4/8
建设投资集团                                        浦发银行
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*江阴澄星     19        6      12    4/3簿记建档    浦发银行     AA      4/8      4/9
实业集团                                                  
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*中材水泥     5.6       2.6     12   4/3簿记建档    中信银行     AA      4/4      4/8
                           （中材股份 提供不可撤销的连带责任保证）
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*山东钢铁集团  60       30      12   4/3簿记建档    招商银行     AAA     4/7      4/8
                                                    北京银行
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中材股份       40       15      12   4/1簿记建档    北京银行    AAA      4/2      4/3  
 
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西王集团        9.6      9.6    12   4/2簿记建档    中国银行     AA      4/4      4/8
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国电集团       36       36      12   4/2簿记建档    上海银行    AAA      4/4      4/8
                                                    浙商银行
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华阳经贸集团   11        3      12   4/2簿记建档    平安银行     AA      4/3      4/4
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浙江英特药业    3.6      3.6     9   4/2簿记建档    中信银行     AA-     4/4      4/8
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新希望集团     20       20      12   4/4簿记建档    建设银行     AA+     4/8      4/9
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浙江大东南      8        4      12     推迟发行     工商银行     AA-      --       --
集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)

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*江苏方洋集团 20        10     5    4/3簿记建档     浦发银行     AA      4/4     4/8
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山东垦利石化   3.9       3.9   3    4/1簿记建档     北京银行     AA-     4/2     4/3
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江苏汇鸿      10        10     3    4/2簿记建档     中信银行     AA      4/4     4/8
国际集团                                            民生银行
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厦门建发集团  15        15     5    4/3簿记建档     光大银行     AA+     4/4     4/8
                                                    民生银行
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无锡产业发展  10        10     5    4/3簿记建档     工商银行     AA+     4/4     4/8
集团有限公司                                        建设银行
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神华集团     350        50     5    4/4簿记建档     光大银行    AAA      4/8     4/9
                                                    中国银行
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中国建筑第    12         6     5     推迟发行       建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
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浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行     AA-      --       --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 吴芳；审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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