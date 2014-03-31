更新版 1-全球金融：瑞士竞争监管机构对数家银行启动汇率操纵调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(增加细节和背景)
路透苏黎世3月31日 - 瑞士竞争监管机构WEKO周一表示，已开始对瑞士、英国和美国的数家银行就可能串通操纵汇率展开调查。
WEKO表示，正在调查瑞银 、瑞士信贷 、Zuercher Kantonal Bank、瑞士宝盛集团 、摩根大通 、花旗集团 、巴克莱 和苏格兰皇家银行 。
“有证据显示，这些银行曾串通操纵外汇交易汇率，”WEKO在声明中称。
基于现有信息，WEKO称假定最重要的汇率受到了影响。
在获悉银行可能对外汇市场进行操纵之后，WEKO去年10月启动了初步调查。
美国、英国、德国和新加坡当局也在调查关于串通与操纵全球外汇市场的指控。
它们的调查内容不仅包括不同银行的交易员是否合力影响汇价，而且还有他们是否先于客户交易，或是未能准确向客户描述他们的定价过程。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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