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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：月末流动占市场交易主导

0601GMT

* 澳元兑美元跌0.21%，澳元兑日圆跌0.20%，欧元兑日圆升0.08%，美元兑离岸人民币升0.22%

* 日经指数涨0.9%，沪综指跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，美国10年期公债收益率报2.7280%

* 日本2月工业产出下滑，即将上调消费税之际前景蒙阴

* 美国国务卿克里会晤俄罗斯外长拉夫罗夫，敦促俄从乌克兰撤军

* 欧洲央行管委魏德曼称欧元区未陷入通缩循环

* 如欲浏览欧洲市场开盘图表，请点选：

r.reuters.com/dec27t (完)

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