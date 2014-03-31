表格：德国2月实质零售销售较前月增长1.3%，较上年同期升2.0%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林3月31日 - 德国联邦统计局周一公布，2月零售销售较前月增长1.3%，较上年同期增长2%；1月修正值分别为成长1.7%和成长0.9%。
以下为数据细节(%):
零售销售 14年2月 14年1月 13年2月
月变动率(实质) +1.3 +1.7 -0.1
月变动率(名义) +1.1 +1.8 -0.1
年变动率(实质) +2.0 +0.9 -3.0
年变动率(名义) +3.0 +2.1 -1.9
注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。
路透调查的分析师的预估中值为，2月实质零售销售较上月下滑0.5%，较上年同期成长0.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。