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市场报道 | 2014年 3月 31日 星期一 14:12 BJT

表格：德国2月实质零售销售较前月增长1.3%，较上年同期升2.0%

路透柏林3月31日 - 德国联邦统计局周一公布，2月零售销售较前月增长1.3%，较上年同期增长2%；1月修正值分别为成长1.7%和成长0.9%。

以下为数据细节(%):

零售销售 14年2月 14年1月 13年2月

月变动率(实质) +1.3 +1.7 -0.1

月变动率(名义) +1.1 +1.8 -0.1

年变动率(实质) +2.0 +0.9 -3.0

年变动率(名义) +3.0 +2.1 -1.9

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，2月实质零售销售较上月下滑0.5%，较上年同期成长0.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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