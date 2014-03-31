投行观点：瑞士信贷上调今明两年金价预估，但调降铝价预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月31日 - 瑞士信贷 调整大宗商品价格预估：
* 2014年黄金均价预估从每盎司1,080美元上调为1,260美元，2015年黄金均价预估从990美元上调为1,100美元
* 2014年铝均价预估从每吨1,813美元下调为1,775美元，2015年铝均价预估从2,000美元调降为1,925美元
* 2014年镍均价预估从每吨13,875美元上调为15,850美元，2015年镍均价预估从14,250美元上调至17,375美元。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。