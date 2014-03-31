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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 14:14 BJT

投行观点：瑞士信贷上调今明两年金价预估，但调降铝价预估

路透3月31日 - 瑞士信贷 调整大宗商品价格预估：

* 2014年黄金均价预估从每盎司1,080美元上调为1,260美元，2015年黄金均价预估从990美元上调为1,100美元

* 2014年铝均价预估从每吨1,813美元下调为1,775美元，2015年铝均价预估从2,000美元调降为1,925美元

* 2014年镍均价预估从每吨13,875美元上调为15,850美元，2015年镍均价预估从14,250美元上调至17,375美元。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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