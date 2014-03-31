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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，未受朝鲜实弹演习影响

路透首尔3月31日 - 韩元兑美元 周一在国内市场走高，无视朝鲜在朝鲜半岛西海岸实弹演习，在外资持续涌入韩国股市之际，韩元升至近三周高点。

韩元兑美元 收报1,064.7，而上周五本地收盘价为1,069.3。今日午后高见1,064.5，触及3月11日以来最高水位。

在1-3月期间，韩元累计下跌0.9%，终结连续两个季度的连升走势，但3月韩元上涨0.3%。 (完)

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