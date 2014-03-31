中国钢铁：宝钢称三年内一批钢厂将退出，因信贷及环保等方面压力

路透上海3月31日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 高层周一表示，基于信贷、环保等方面的压力，未来三年内国内将有一批钢厂退出钢铁行业。

公司总经理戴志浩在网上业绩会上表示，“2014年是中国钢铁工业真正进入冬天的第一年。未来的三年可能有一批钢厂会退出这个行业。”

他还指出，近年中国钢铁业产能过剩、集中度低；世界经济低增长、各种国际贸易保护加剧等都使钢铁业的发展面临严峻挑战，也使得钢铁业近年长期处于微利甚至亏损的状态。

对于优先股及收购同业资产方面的提问，公司财务总监、董事会秘书朱可炳表示，公司目前暂时没有发行优先股，或者收购一些同行公司的打算。

不过宝钢在年报中表态，未来将加大海外资源开发寻源力度，力争在海外资源投资领域取得重大突破。戴志浩补充道，公司海外资源开发的区域主要聚焦澳洲、非洲等区域的矿石等主原料资源。