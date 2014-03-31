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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 14:30 BJT

中国黄金：今年前两月黄金产量逾63吨，同比增长10.59%--黄金协会

路透北京3月31日 - 中国黄金协会网站周一公布，今年1-2月全国累计生产黄金63.171吨，较去年同期增加6.050吨，同比增长10.59%。

其中黄金矿产金完成51.684吨，比去年同期增长10.38%；有色副产金完成11.488吨，比去年同期增长11.56%。

统计并显示，今年2月全国生产黄金29.422吨。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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