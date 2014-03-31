中国股市：沪综指连四日收低，国资改革炒作降温上海本地股跌幅居前

路透北京3月31日 - 中国股市沪综指周一收低，为连续第四日下跌。今日上海本地股整体跌幅居前，国资改革概念炒作明显降温。分析师指出，当前市场整体仍处于弱势格局中，后市能否转强依旧有赖于利好政策出台的力度。

沪综指收盘报2,033.306点，跌8.406点或0.41%，上证A股今日成交额714亿元人民币，上日为940亿元，较上个交易日减两成半。

“导致最近几个交易日市场偏弱的原因还是市场对未来经济状况以及其他方面的预期不是太明朗。”方正证券策略分析师陈敏称。

他并指出，一方面市场普遍预期二季度经济仍处于下滑的态势中，另一方面，市场期待的利好政策出台力度不及预期或暂未兑现，导致短期市场走势依然偏弱。

中国上海文广整合改革方案出炉，俗称“大小文广”的两个传媒集团合并，而分属这两个集团的两家上市公司--东方明珠 和百视通 的业务未来将分步调整。目前没有涉及上市公司资产重组的具体方案。

上证地产类指数 收跌1.48%，东方明珠和百视通双双跌停报收。