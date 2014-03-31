香港个股：人保集团今年拟尝试扩展创新类投资品种，涉足股指期货

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 拟扩展创新类投资品种，包括股指期货
* 去年净利升19%远逊预期，盘中曾跌5.4%
* 分析师调低人保目标价
* 旗下中国财险去年净利升1.5%亦逊预期
路透香港3月31日 - 中国综合保险商--人保集团 周一称，公司去年的总投资收益率为行业较高水平，今年将尝试扩展创新类投资品种，涉足股指期货、海外资产投资。
人保集团副总裁周立群在记者会上称，公司大幅减少对权益类投资的配置，使得去年的总投资收益率达5.2%，属行业最高水平之一，今年将以绝对收益作为组合管理的核心内容，并加大固定收益和高收益类投资的配置。
“公司并将尝试扩展创新类投资品种，涉及到股指期货、海外资产，信用类投资则坚持对稳健且收益率高企的投资配置。”他说。
去年末，人保集团的投资资产为6,527亿元人民币，按年上升9.5%。
这家拥有中国最大财产保险商--中国财险 、人保寿险、资产管理以及信托业务的集团此前公布，去年净利同比增长19%至81.21亿元，但远低于汤森路透综合14名分析师预测的102.17亿元，主要由于中国财险的获利逊于市场预期，且健康险业务亏损显着扩大。
分析师称，财产保险业务处于下行周期，市场竞争加剧以及赔付率上升将会进一步蚕食公司获利。
花旗、摩根大通、中信里昂等投行及券商调低人保集团目标价，其中花旗将人保的目标价由4.3港元降至3.7港元，因预期今年产险业务持续受压，且寿险和健康险的表现亦弱于同业。
中国财险副董事长兼总裁郭生臣表示，今年以来保费一直保持双位数增长，对公司提供较好空间以调整业务结构，例如放弃赔付率较高的业务，相信对整体综合成本率有好处。
中国财险去年净利同比上升1.5%至105.58亿元，低于汤森路透综合23名分析师预测的113.37亿元。期内承保利率大跌21%至59.6亿元，因赔付率增加导致综合成本率升至96.7%。
去年末，人保集团的偿付能力充足率为148%，中国财险、人保寿险及人保健康险分别为180%、202%及116%。
人保集团董事长吴焰称，人保集团的偿付能力充足率低于监管最高要求，不过主要与其对兴业银行 持股10.87%有关，经与监管机构的沟通，相信人保集团不会因此而被列作为被限制发展类别。
至于人保集团对人保健康险的增资手续已经完成，年内的偿付能力充足率将大于150%的最高监管要求。
人保集团周一盘中曾跌5.4%。香港时间14:46，该股跌4.22%，报3.18港元；中国财险亦跌1.82%，报10.78港元。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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