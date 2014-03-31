国际油市：布兰特原油守于107美元上方，欧洲情势抵销伊拉克产量影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“石油供应增加似乎未造成负面影响，市场人士准备逢低买进，主要是由于克里米亚危机。”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。“仍有风险溢价的成份在内。”
布兰特近月原油期货 本季跌约2.5%，或将录得三个季度来的首次季度下跌。伊拉克供应增加及伊朗出口上升让市场的供应充足，抵销非洲供应受扰的影响。
“目前看来108美元是布兰特原油的心理阻力位。”Newedge Japan商品销售经理Yusuke Seta并称，50日、100日和200日移动均线切入位在108.10-108.70美元，形成强劲阻力。
伊拉克规模巨大的West Qurna-2油田开始生产，今年可望朝日产出400万桶的目标接近。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。