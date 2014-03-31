国际油市：布兰特原油守于107美元上方，欧洲情势抵销伊拉克产量影响

“石油供应增加似乎未造成负面影响，市场人士准备逢低买进，主要是由于克里米亚危机。”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。“仍有风险溢价的成份在内。”

布兰特近月原油期货 本季跌约2.5%，或将录得三个季度来的首次季度下跌。伊拉克供应增加及伊朗出口上升让市场的供应充足，抵销非洲供应受扰的影响。

“目前看来108美元是布兰特原油的心理阻力位。”Newedge Japan商品销售经理Yusuke Seta并称，50日、100日和200日移动均线切入位在108.10-108.70美元，形成强劲阻力。

伊拉克规模巨大的West Qurna-2油田开始生产，今年可望朝日产出400万桶的目标接近。(完)

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