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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 14:53 BJT

日本股市：收报三周高位，但录得七个季度来最差单季表现

日经指数 上涨0.9%，报14,827.83点，触及3月12日迄今最高水平。不过，本季度日经指数下滑9%，录得一年半以来首次按季度下跌和七个季度来最差表现。

东证股价指数 周一攀升1.4%，报1,202.89点，交投相对清淡，有20.9亿股易手。

JPX-日经400指数 上涨1.4%，报10,893.94点。(完)
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