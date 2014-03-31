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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 14:54 BJT

韩国债市：收盘几近持平，缺乏交投方向投资人选择观望

路透首尔3月31日 - 韩国公债周一收盘几近持平，因缺乏交投因素，投资者选择观望，市场对朝鲜(北韩)在西部海岸实弹演习没有太大反应。

10年期韩国公债收益率 收高0.3个基点，三年期韩债6月期货 收低0.02点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.72 105.74

10年期公债收益率 3.518% 3.515%

五年期公债收益率 3.155% 3.150%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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