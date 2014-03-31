日本央行：央行总裁称现在讨论量化宽松退出策略为时过早

路透东京3月31日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，现在要就特定的量化宽松退出策略进行讨论为时过早，而过早讨论退出策略可能在与市场沟通时造成混淆。

他指出，当前的量化宽松不可能引发恶性通胀。在被问及负利率的机率时黑田东彦称，不应就未来政策选项置评。(完)