国际油市：伊朗2月向亚洲出口原油量超出核协议限额

* 四大买家2月伊朗原油进口量为每日137万桶

* 油轮数据显示，3月伊朗日出口量守在100万桶上方

* 伊朗增加原油出口，料有助于限制油价

路透新加坡/东京3月31日 - 伊朗原油四大买家的2月购油量较上年同期增加17.2%，该国出口原油量持续超出核协议的限量。就伊朗核计划达成的协议，放宽了对伊朗的部分制裁。

根据伊朗与六个大国在去年11月签订、今年1月生效的这份协议，伊朗在截止到7月20日的六个月的日均出口量应保持在100万桶。

不过至少从11月以来，伊朗的四大主要买家--中国、印度、日本和韩国，加上土耳其，进口总量已经超过该限额。而且油轮追踪数据显示，伊朗3月出口仅仅小幅放缓。

“也许价格好得难以拒绝。伊朗人一直以价格优惠闻名，”能源咨询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum称。

根据路透获悉的政府官方数据和油轮到港安排，伊朗的四大亚洲买家2月日均进口伊朗原油137万桶，高于去年同期的117万桶。

伊朗最大的原油客户--中国2月日进口量较上年同期增长6%至552,613桶，而韩国原油进口上升一倍有余至290,714桶。

日本经济产业省数据周一稍早显示，日本上月伊朗原油日进口增长21.7%至260,820桶。