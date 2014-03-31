台湾政经：已草拟两岸协议监督条例并评估国是会议可行性--行政院

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月31日 - 台湾行政院周一表示，陆委会已负责草拟两岸协议监督条例草案，预计最快将于周四的行政院院会通过，送立法院审议；而国发会也已针对召开“经贸国是会议”的可行性进行评估。
台湾总统马英九于周末间，对反两岸服务贸易学潮所提出四项诉求正式回应，并承诺支持两岸协议监督机制法制化。但他不同意待机制法制化后再行审查服贸协议，称将在法制化的同时，同步持续审查服贸协议。
行政院发言人孙立群周一透过新闻稿表示，总统马英九宣布支持两岸协议监督机制法制化，因此陆委会已草拟两岸协议监督条例，最快本周可于行政院会通过。
另外，针对工商界呼吁召开国是会议，孙立群也表示，国发会也已针对召开〞经贸国是会议〞的可行性及办理方式进行评估，结果最快将于本周四以前定案，并对外公布。
台湾财政部长张盛和周一表示，朝野政党应坐下来沟通解决两岸服务贸易协议争议；他并表示，应建立服贸的受益产业回馈受害产业的机制。
两岸服贸协议在去年6月签订，但立法程序迟无法完成。近二周前，学生团体以〞反黑箱服贸〞为诉求为主导，占领立法院议场，并在周日集结抗议。
周日有数十万名群众涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。
台湾总统马英九日前曾表示，今年的目标就是拚经济，立法院在上半年务须通过服贸协议，然后台湾才有可能加入〞跨太平洋伙伴协定〞(TPP)和〞区域全面经济伙伴关系〞(RCEP)。(完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 张喜良)
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