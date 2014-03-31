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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 20:54 BJT

加拿大数据：1月经济环比成长0.5%，高于预估

路透3月31日 - 加拿大统计局周一公布，加拿大1月国内生产总值(GDP)环比增长0.5%，优于市场预期。

制造业成长2.0%。服务业领域，零售、趸售(批发)销售分别成长1.3%和0.7%。

加拿大统计局的薪资调查报告显示，1月减少7,000个工作岗位。另一份更为及时、波动性也更大的劳动力调查报告此前称，1月增长2.94万个岗位，2月减少7,000个。

以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整)：

1月较前月(%) 12月(修正值) 12月(前值) 1月较上年同期(%)

所有行业 +0.5 -0.5 -0.5 +2.5

路透调查分析师预估1月GDP环比增长0.4%，预估值介于0-0.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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