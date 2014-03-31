加拿大数据：1月经济环比成长0.5%，高于预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月31日 - 加拿大统计局周一公布，加拿大1月国内生产总值(GDP)环比增长0.5%，优于市场预期。
制造业成长2.0%。服务业领域，零售、趸售(批发)销售分别成长1.3%和0.7%。
加拿大统计局的薪资调查报告显示，1月减少7,000个工作岗位。另一份更为及时、波动性也更大的劳动力调查报告此前称，1月增长2.94万个岗位，2月减少7,000个。
以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整)：
1月较前月(%) 12月(修正值) 12月(前值) 1月较上年同期(%)
所有行业 +0.5 -0.5 -0.5 +2.5
路透调查分析师预估1月GDP环比增长0.4%，预估值介于0-0.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。