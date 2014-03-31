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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 15:20 BJT

香港热股：中海油午盘跌幅扩大至逾6%，遭投行大削目标价

路透香港3月31日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一午盘跌幅扩大至6.33%，因公司此前给出一份远逊预期的成绩单，遭到投行调低其目标价。

香港时间15:08，中海油跌6.17%至11.56港元，稍早一度低探11.54港元；大市恒生指数 则升0.22%。

投行瑞信的报告称，将中海油的目标价由16港元削至12港元，幅度为25%，因预期公司短期仍然受到较高的勘探费用、行政支出和税率影响，令到2014及15年度净利较瑞信预期低16%及27%。

券商大华继显则维持中海油“中性”评级及目标价14港元，但建议投资者于11港元入市。

中海油上周五公布，2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期，因并购加拿大尼克森交易导致财务和营运支出大增。 （完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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