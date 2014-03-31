香港热股：中海油午盘跌幅扩大至逾6%，遭投行大削目标价

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一午盘跌幅扩大至6.33%，因公司此前给出一份远逊预期的成绩单，遭到投行调低其目标价。
香港时间15:08，中海油跌6.17%至11.56港元，稍早一度低探11.54港元；大市恒生指数 则升0.22%。
投行瑞信的报告称，将中海油的目标价由16港元削至12港元，幅度为25%，因预期公司短期仍然受到较高的勘探费用、行政支出和税率影响，令到2014及15年度净利较瑞信预期低16%及27%。
券商大华继显则维持中海油“中性”评级及目标价14港元，但建议投资者于11港元入市。
中海油上周五公布，2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期，因并购加拿大尼克森交易导致财务和营运支出大增。 （完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。