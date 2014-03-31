香港热股：中海油午盘跌幅扩大至逾6%，遭投行大削目标价

路透香港3月31日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一午盘跌幅扩大至6.33%，因公司此前给出一份远逊预期的成绩单，遭到投行调低其目标价。

投行瑞信的报告称，将中海油的目标价由16港元削至12港元，幅度为25%，因预期公司短期仍然受到较高的勘探费用、行政支出和税率影响，令到2014及15年度净利较瑞信预期低16%及27%。