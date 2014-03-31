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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 15:41 BJT

全球金市：在六周低位附近徘徊，或将录得今年来首个月度跌幅

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价格 变动 涨跌%

现货金 1291.8 -1.7 -0.13

现货银 19.76 -0.01 -0.05

现货铂金 1413.25 9.75 0.69

现货钯金 771.5 2 0.26

COMEX期金 1291.9 -1.9 -0.15

COMEX期银 19.795 0.005 0.03

汇率

欧元/美元 1.3748

美元指数 80.201

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 杜明霞/田建华)
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