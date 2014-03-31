欧元债市：欧元区二线公债收益率触及数年低位，静候欧元区通胀率数据

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
就算欧洲央行没有放宽政策，也很有可能在一段很长的时间内把利率维持在纪录低位，好让通胀重回略低于2%的目标水平。
这将使得欧元区一线公债的收益率维持在超低水平，促使投资者为了将报酬率极大化而追捧评级较低的公债。
意大利10年期公债收益率 盘中下跌1.5个基点至3.29%，西班牙可比公债收益率 下跌1个基点至3.23%，仅比八年低点3.20%略高一些。
葡萄牙10年期公债收益率 持平在4.05%，此前曾一度在四年中首度跌破4%。爱尔兰可比公债收益率 仅比纪录低位2.974%略跌2个基点。
“欧洲公债市场已经相当超买，但(通胀)数据疲弱的话应会更加受到提振，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益主管Luca Jellinek说。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/李婷仪 审校 高琦/杜明霞)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选