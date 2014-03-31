欧元债市：欧元区二线公债收益率触及数年低位，静候欧元区通胀率数据

就算欧洲央行没有放宽政策，也很有可能在一段很长的时间内把利率维持在纪录低位，好让通胀重回略低于2%的目标水平。

这将使得欧元区一线公债的收益率维持在超低水平，促使投资者为了将报酬率极大化而追捧评级较低的公债。

意大利10年期公债收益率 盘中下跌1.5个基点至3.29%，西班牙可比公债收益率 下跌1个基点至3.23%，仅比八年低点3.20%略高一些。

葡萄牙10年期公债收益率 持平在4.05%，此前曾一度在四年中首度跌破4%。爱尔兰可比公债收益率 仅比纪录低位2.974%略跌2个基点。

“欧洲公债市场已经相当超买，但(通胀)数据疲弱的话应会更加受到提振，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲固定收益主管Luca Jellinek说。(完)

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