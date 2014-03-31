CNH动态：离岸现汇人民币下跌，首季贬约2.5%创离岸交易最大

路透香港3月31日 - 离岸人民币现汇 周一收盘持续下跌，中间价跌破6.15水平以及季底企业买美元，令离岸现汇大多时间在6.21上方波动，气氛仍谨慎。

离岸现汇一季度下跌约2.58%，为2011年离岸交易较为活络以来，单季跌幅最大。

银行交易员指出，由于中间价显示央行压低汇率的企图仍未放松，人民币兑美元盘中卖盘仍较重，但在目前价位，交易部位并不多，现汇下跌速度较缓，预料短期离岸汇价仍会跟着在岸波动，难以走出自己的路。

“今天主要还是客盘，月底和季底，美元买盘多一点，”一中资行人士说。

他指出，市场主要观望央行的态度，但在境内人民币再大幅创新低点前，交易员也不太愿意跟著作空人民币，以免“作多、作空两面耳光”。

本地时间下午6:21时，离岸人民币 报6.2165，较上日尾盘跌130点子或0.21%；离/在岸价差进一步收窄至15点子。

一年期美元兑人民币NDF 报6.2347/6.2384，与在岸转为升水175/212点子，上日在6.2190。

香港金管局周一公布数据显示，香港银行机构截止2月底的人民币存款 为9,203.45亿元，较前一月的8,933.59亿元增长3%，持续创记录新高。

人民币兑美元即期汇率 周一收贬，中间价连续第四个交易日下跌，并创去年9月18日以来新低。交易人士称，日内有疑似干预的大行购汇出现，一度令即期迅速走贬，但客盘偏向结汇，收回大部份贬幅。 （完）

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