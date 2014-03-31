金属期市：伦铜触及逾两周高位，但料录得去年6月以来最大月度跌幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
他称，“在明天数据出炉前市场可能比较谨慎，但我认为价格还会继续攀升。即便中国PMI数据确实不如预期，如果差距不大我认为对价格就不会有大的影响。”
0830GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平在每吨6,669美元，此前曾触及3月11日以来高位6,686美元。本月价格料将收低近5%，今年累计跌幅已超过8%。
上海期交所主力6月期铜合约 攀升1.3%至每吨46,790元人民币(7,500美元)。
路透调查显示，中国3月制造业活动料略有升温，不过该数据不太可能改变中国经济第一季放缓的观点。
“中国成长慢于去年。但不存在恐慌。铜的进口需求相当好，因息差很大。仍然可以在商品和汇市通过套利大有赚头，”一位上海交易员称。
由于印尼打算放宽铜精矿出口禁令导致供应将增多，铜的基本面恶化。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/石冠兰 审校 高琦/张若琪)
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