金属期市：伦铜触及逾两周高位，但料录得去年6月以来最大月度跌幅

他称，“在明天数据出炉前市场可能比较谨慎，但我认为价格还会继续攀升。即便中国PMI数据确实不如预期，如果差距不大我认为对价格就不会有大的影响。”

0830GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平在每吨6,669美元，此前曾触及3月11日以来高位6,686美元。本月价格料将收低近5%，今年累计跌幅已超过8%。

上海期交所主力6月期铜合约 攀升1.3%至每吨46,790元人民币(7,500美元)。

路透调查显示，中国3月制造业活动料略有升温，不过该数据不太可能改变中国经济第一季放缓的观点。

“中国成长慢于去年。但不存在恐慌。铜的进口需求相当好，因息差很大。仍然可以在商品和汇市通过套利大有赚头，”一位上海交易员称。

由于印尼打算放宽铜精矿出口禁令导致供应将增多，铜的基本面恶化。(完)

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