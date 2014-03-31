版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 15:56 BJT

亚洲橡胶：中国PMI公布前市场卖盘打压TOCOM期胶，但油价提供支撑

交易商称，中国官方制造业PMI调查将于周二出炉，在近期一连串令人失望的数据表明经济放缓后，这项数据将备受瞩目。

然而交易员表示，日圆疲软及油价持坚仍支撑TOCOM胶价。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨140元人民币，收报每吨15,745元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤182.0美分，跌7.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 田建华/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐