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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 15:54 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,214亿韩元，连续第四个交易日买超

路透首尔3月31日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,214亿韩元的股票。连续买超四个交易日，期间累计买超规模为8,680亿韩元(8.1175亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月31日 321.4 -100.5 -185.8

3月28日 232.5 -71.3 -167.4

3月27日 233.6 -40.9 -206.6

3月26日 80.5 203.2 -300.8

3月25日 -87.0 81.2 -11.4

3月24日 42.3 51.6 -109.7

3月21日 -70.2 113.9 -29.4

3月20日 -210.9 -42.6 239.8

3月19日 -67.0 55.5 -14.2

3月18日 -148.8 203.6 -80.2

3月17日 -229.6 170.4 29.0

3月14日 -477.3 226.5 227.5

3月13日 -498.1 258.0 225.9

3月12日 -264.6 -169.4 489.0

3月11日 -42.1 -80.1 107.6

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本月以来 -1,142.0 227.0 757.2

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今年以来 -3,510.5 1,050.8 2,144.3

---------------------------------------------- (完)
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