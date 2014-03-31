表格：外资在韩国股市买超3,214亿韩元，连续第四个交易日买超

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月31日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,214亿韩元的股票。连续买超四个交易日，期间累计买超规模为8,680亿韩元(8.1175亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月31日 321.4 -100.5 -185.8
3月28日 232.5 -71.3 -167.4
3月27日 233.6 -40.9 -206.6
3月26日 80.5 203.2 -300.8
3月25日 -87.0 81.2 -11.4
3月24日 42.3 51.6 -109.7
3月21日 -70.2 113.9 -29.4
3月20日 -210.9 -42.6 239.8
3月19日 -67.0 55.5 -14.2
3月18日 -148.8 203.6 -80.2
3月17日 -229.6 170.4 29.0
3月14日 -477.3 226.5 227.5
3月13日 -498.1 258.0 225.9
3月12日 -264.6 -169.4 489.0
3月11日 -42.1 -80.1 107.6
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本月以来 -1,142.0 227.0 757.2
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今年以来 -3,510.5 1,050.8 2,144.3
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。