《汇市简讯》欧元/日圆在日本央行总裁讲话后略涨,142.00上方有停止单

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 日本央行总裁称现在讨论量化宽松退出策略为时尚早之后，欧元/日圆小涨。
* 日本新财年将开始，日圆资金或将因日本投资人追求收益而外流
* 美元/日圆如果突破且收高在日线图云区顶部103.10之上，将是重大讯号
* 欧元/日圆稳居140上方。日线图云区顶部141上方目前有支撑
* 142.00上方有停止单，是短线重要关卡。据说在142.20之上有大量停止单
(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。