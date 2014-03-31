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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在日本央行总裁讲话后略涨,142.00上方有停止单

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* 日本央行总裁称现在讨论量化宽松退出策略为时尚早之后，欧元/日圆小涨。

* 日本新财年将开始，日圆资金或将因日本投资人追求收益而外流

* 美元/日圆如果突破且收高在日线图云区顶部103.10之上，将是重大讯号

* 欧元/日圆稳居140上方。日线图云区顶部141上方目前有支撑

* 142.00上方有停止单，是短线重要关卡。据说在142.20之上有大量停止单

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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