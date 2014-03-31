中国债市：IRS窄幅波动，公开市场到期量大增关注明日央行操作力度

路透上海3月31日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一窄幅波动，周末消息面淡静，资金面也延续宽松局面，七天回购定盘利率几无变化，IRS涨跌动力欠缺。

交易员指出，4月资金面可能将面临财税缴款等不确定性因素扰动，而本周公开市场到期量较上周大幅增加，央行回笼力度如何，将对市场预期形成影响，并引发IRS波动。

“基本没动，一年在4.26%-4.27%有成交，其他交易也不多了，等看明天(公开市场)吧，这周到期1,000亿，还是有点想象空间的，”上海一银行交易员称。

本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，无逆回购、央票到期；而上周公开市场则无到期资金投放。

七天回购定盘利率 今日报4.17%，接近上日的4.18%。

银行间市场主要质押式回购加权利率 周一持稳。交易员表示，今日是一季度末最后一天，场内资金供需基本平衡，大型商业银行为主要融出方。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1500/4.2500 4.2225/4.3075 4.3642/4.4488 4.4925/4.5800 4.4879/4.7604

上日 4.1387/4.2467 4.2387/4.3167 4.3970/4.4750 4.5137/4.6000 4.5025/4.7725

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变动 +0.0113/+0.0033 -0.0162/-0.0092 -0.0328/-0.0262 -0.0212/-0.0200 -0.0146/-0.0121

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。