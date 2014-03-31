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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 17:14 BJT

香港数据：2月M-3货币供应按年增加8.6%--金管局

路透香港3月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布2月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加8.6%。

具体变幅如下（单位为%）:

2/2014 1/2014 2/2013

港元 M-3（按年） +8.6 +2.4 +8.5

港元 M-2（按年） +8.6 +2.4 +8.5

港元 M-1（按年） +20.6 +5.8 +13.6

港元 M-1（按年）* +5.8 +4.8 +17.2

有形贸易贷款额（按年计 +26.2 +24.0 +4.8

其他本地贷款额（按年计） +17.8 +11.9 +7.1

港元 M-3（按月） +3.2 +0.4 -2.7

港元 M-2（按月） +3.2 +0.4 -2.7

港元 M-1（按月） +14.9 -0.1 +0.8

港元 M-1（按月）* +2.2 -1.8 +1.3

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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