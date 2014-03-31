路透基点：中国第一季银团贷款骤降，受制于经济减速和流动性紧张--RLPC

路透香港3月31日 - 汤森路透旗下基点报导，中国2014年第一季共进行35笔银团贷款交易，总额80亿美元，创2011年以来最大降幅，较上年同期的293亿美元减少73%。

“本来一季度(银团贷款量)应该有爆发式的快速增长，但受制于宏观经济，没有想象的多，”中国银行公司金融总部银团贷款主管王晓卓。

总的来看，近期令人失望的数据证实中国经济正在减速。1-2月的投资、制造业和零售销售增速均跌至多年低点，而国有非金融企业年度获利增速也大幅下滑。一般来说，大规模银团贷款的需求来自政府牵头的基础设施建设项目，以及国有企业。

第一季敲定的大型贷款交易包括：石家庄市交通运输局为新建高速公路项目募集47.46亿元人民币(7.63亿美元)的18年贷款，以及江苏常熟发电有限公司为兴建电力设施所筹46.5亿元人民币一年期贷款。

2月底，地方媒体报导称部分银行停止向房地产相关行业贷款。不过四大国有银行等对此予以否认，称在房地产相关贷款业务方面并未改变政策。随后在3月中传来消息，房地产开发商浙江兴润置业无法偿还近6亿美元的贷款。

“没看到有太多新的投资增长亮点，包括目前房地产行业受打压，制造业和轨道、公路等基建项目也在减少，”一家大型中资银行的资深贷款人士表示。

消息人士表示，随着中国央行继续限制信贷增长，今年第一季的流动性仍然紧张，融资成本仍在不断上涨。

王晓卓称互联网金融企业正从中资银行吸收存款和流动性，并推高国内银行的融资成本，他提到阿里巴巴的在线融资产品余额宝。

王晓卓称，越来越多的中国企业正寻求境外融资，因为海外贷款利息较低。

2013年，中国借款企业在香港发起的贷款总计561亿美元，将近是2012年207亿美元的三倍，交易数量也从54宗将近翻番至92宗。