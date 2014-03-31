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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 16:37 BJT

香港股市：收升0.4%，澳门博彩类股和中国建行上扬

本季恒生指数上涨0.4%，恒生国企指数则挫跌6.9%。

博彩运营商中，银河娱乐 涨升2.3%，澳博控股 上扬2.4%。

中国建设银行 H股上涨1.3%，亦帮助提振恒指。此前建行公布2013年第四季获利优于分析师预期。

但中联重科 H股挫跌4.9%，该公司之前公布2013年获利锐减48%。

中国海洋石油 也大跌5.4%，中海油上周五公布，2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期。 (完)
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