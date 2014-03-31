香港股市：收升0.4%，澳门博彩类股和中国建行上扬

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
本季恒生指数上涨0.4%，恒生国企指数则挫跌6.9%。
博彩运营商中，银河娱乐 涨升2.3%，澳博控股 上扬2.4%。
中国建设银行 H股上涨1.3%，亦帮助提振恒指。此前建行公布2013年第四季获利优于分析师预期。
但中联重科 H股挫跌4.9%，该公司之前公布2013年获利锐减48%。
中国海洋石油 也大跌5.4%，中海油上周五公布，2013年净利按年下降11%，远逊于市场预期。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。