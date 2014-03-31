东北亚情势：朝鲜发射逾500发炮弹，韩国回敬300多发

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月31日 - 韩国国防部表示，北韩（朝鲜）周一在军事演习时发射了超过500发炮弹，其中约有100发落在朝鲜半岛西部海域，那里是双方存有争议的军事边界地带。
韩国国防部发言人金珉奭表示，韩国回敬了超过300发炮弹，落点在“北方分界线”的北部地区。金珉奭称朝鲜的举动“是在测试韩国扞卫海域边界的决心”。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。