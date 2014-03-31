东北亚情势：朝鲜发射逾500发炮弹，韩国回敬300多发

路透首尔3月31日 - 韩国国防部表示，北韩（朝鲜）周一在军事演习时发射了超过500发炮弹，其中约有100发落在朝鲜半岛西部海域，那里是双方存有争议的军事边界地带。

韩国国防部发言人金珉奭表示，韩国回敬了超过300发炮弹，落点在“北方分界线”的北部地区。金珉奭称朝鲜的举动“是在测试韩国扞卫海域边界的决心”。（完）