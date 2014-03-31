路透伦敦3月31日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五跌破1.3750至1.3705的低点后已经出现小幅回升，但欧元若处于1.3820之下，则仍将探向1.3640。需要突破1.3850水准才能让汇价持稳，并再度测试1.3970的近期高点。在上行至1.4200之前，1.4000仍是重要的心理关卡。

美元/日圆：尽管推升至102.70/80之上，但尚未能突破103.00，令美元/日圆面临下行压力。若能够突破103.00，则105.50的高点将再次成为焦点。只要处于103.00区域下方，仍有下跌的风险。焦点仍在于2月低点100.70/80水准。20日均线切入位100.35亦为关键水准。

英镑/美元：上周连续五日上涨呈现强势反弹，已在1.6460找到短线底部，然而尚未能够升穿1.6650水准。若能突破1.6650，则不排除将回升至1.6820。唯有跌破1.6460，才有可能探向100日均线位置1.6435。跌破1.6425将有可能跌向1.6300。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3760 1.3752 +0.06 +0.11 1.3745

美元/日圆 102.97 102.79 +0.18 -2.21 105.30

欧元/日圆 141.67 141.36 +0.22 -2.05 144.63

美元/瑞郎 0.8861 0.8867 -0.07 -0.75 0.8928

英镑/美元 1.6636 1.6636 +0.00 +0.48 1.6556

美元/加元 1.1059 1.1060 -0.01 +4.13 1.0620

澳元/美元 0.9229 0.9247 -0.19 +3.55 0.8913

新西兰元/美元 0.8657 0.8658 -0.01 +5.50 0.8206

欧元/瑞郎 1.2192 1.2194 -0.02 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8269 0.8263 +0.07 -0.34 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9408 8.9374 +0.04 +1.06 8.8474

美元/挪威克朗 5.9963 6.0036 -0.12 -1.15 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价