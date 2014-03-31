路透基点：大型交易推动香港第一季贷款额同比劲增47%

路透香港3月31日 - 据汤森路透旗下基点，在一批大型交易的推动下，第一季香港市场的贷款额达到196亿美元，比去年同期(133亿美元)增长47%。该市场保持了2013年第四季时的势头，当时贷款额为199亿美元。

多笔大型贷款都是事件驱动型的，包括用于支持电能实业分拆香港电灯(HKE)上市的375亿港元(48.3亿美元)三年期贷款，中国海洋石油有限公司20亿美元一年期贷款，中电控股100亿港元贷款案，越秀企业(集团)公司的9.45亿美元贷款。

在企业贷款方面，两大蓝筹企业--新鸿基地产和恒基兆业地产融资规模巨大，确定的价格基准让那些非往来银行难以接受，给香港的银行业者带来挑战。

1月，新鸿基地产签署5.5年期140亿港元贷款，最高综合收益为128个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码115基点 。恒基兆业地产有限公司签署138亿港元的再融资协议，该案的融资规模从最初的50亿港元提升到138亿港元，四年期和五年期贷款的最高综合收益分别为125基点和135基点。

自那以后，一系列大型融资案浮现，测试香港市场的热度，综合收益在200个基点以下或略高于200个基点。其中包括，中国互联网巨头腾讯控股2亿美元五年期贷款，最高综合收益为159个基点，利率较Libor加码151个基点；K Wah Financial Services融资39.8亿港元，分为四年期循环信贷，利率为Hibor加码135个基点，以及五年期贷款，利率为Hibor加码155个基点。

但是，香港银行业者预计贷款价格不久将会触底反弹。“随着流动性变得越来越紧俏，价格不会进一步下降，”香港的一名资深银行家表示。他说，即使面对顶级借款人，许多银行也在要求综合收益不得低于200个基点。

尽管有些大户正在筹资或者试探市场，有些业者认为香港市场表现低迷，融资活动不如预期强劲。中信泰富88亿港元的五年期贷款在3月启动银团贷款，定于4月初签约。有七家银行为巨人网络集团有限公司提供8.5亿美元贷款融资，预计4月进入银团联贷阶段。联想集团尝试获得大约10亿美元的收购贷款。光汇石油控股有限公司正在与数家银行磋商，以获得最多8亿美元的俱乐部贷款，也是用于收购其它公司。

迄今规模最大的离岸人民币贷款亦在3月推出，是中国环球租赁有限公司的20亿元人民币(3.22亿美元)三年期境外融资。(完)