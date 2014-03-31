《全球汇市》欧元区通胀率公布前欧元坚挺，关注ECB会议

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
交易员表示，在最近一系列令人失望的数据显示中国经济放缓之后，周二将要公布的中国官方制造业PMI将受到密切关注。
“我们预计3月PMI料从2月的50.2降至49.8，17个月来首次低于50，因经济成长动能继续消退。这应该会继续突显放宽政策的紧迫性，”野村分析师在客户报告中写道。
投资者也将关注周一稍晚美联储主席叶伦的讲话，观察货币政策前景动向。
此前叶伦曾说美联储结束购债六个月后利率就可能会上升，这暗示可能最快在2015年春季就会升息。受此言论影响，美元本月稍早时受到提振。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3757 1.3752 +0.04 +0.09 1.3745
美元/日圆 102.96 102.79 +0.17 -2.22 105.30
欧元/日圆 141.66 141.36 +0.21 -2.05 144.63
美元/瑞郎 0.8861 0.8867 -0.07 -0.75 0.8928
英镑/美元 1.6637 1.6636 +0.01 +0.49 1.6556
美元/加元 1.1061 1.1060 +0.01 +4.15 1.0620
澳元/美元 0.9232 0.9247 -0.16 +3.58 0.8913
新西兰元/美元 0.8655 0.8658 -0.03 +5.47 0.8206
欧元/瑞郎 1.2191 1.2194 -0.02 -0.65 1.2271
欧元/英镑 0.8267 0.8263 +0.05 -0.36 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9398 8.9374 +0.03 +1.04 8.8474
美元/挪威克朗 5.9985 6.0036 -0.08 -1.12 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/朱晓军/杜明霞/石冠兰 审校 张涛/张若琪/张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。