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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 16:19 BJT

《全球汇市》欧元区通胀率公布前欧元坚挺，关注ECB会议

交易员表示，在最近一系列令人失望的数据显示中国经济放缓之后，周二将要公布的中国官方制造业PMI将受到密切关注。

“我们预计3月PMI料从2月的50.2降至49.8，17个月来首次低于50，因经济成长动能继续消退。这应该会继续突显放宽政策的紧迫性，”野村分析师在客户报告中写道。

投资者也将关注周一稍晚美联储主席叶伦的讲话，观察货币政策前景动向。

此前叶伦曾说美联储结束购债六个月后利率就可能会上升，这暗示可能最快在2015年春季就会升息。受此言论影响，美元本月稍早时受到提振。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3757 1.3752 +0.04 +0.09 1.3745

美元/日圆 102.96 102.79 +0.17 -2.22 105.30

欧元/日圆 141.66 141.36 +0.21 -2.05 144.63

美元/瑞郎 0.8861 0.8867 -0.07 -0.75 0.8928

英镑/美元 1.6637 1.6636 +0.01 +0.49 1.6556

美元/加元 1.1061 1.1060 +0.01 +4.15 1.0620

澳元/美元 0.9232 0.9247 -0.16 +3.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8655 0.8658 -0.03 +5.47 0.8206

欧元/瑞郎 1.2191 1.2194 -0.02 -0.65 1.2271

欧元/英镑 0.8267 0.8263 +0.05 -0.36 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9398 8.9374 +0.03 +1.04 8.8474

美元/挪威克朗 5.9985 6.0036 -0.08 -1.12 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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