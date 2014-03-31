《全球汇市》欧元区通胀率公布前欧元坚挺，关注ECB会议

交易员表示，在最近一系列令人失望的数据显示中国经济放缓之后，周二将要公布的中国官方制造业PMI将受到密切关注。

“我们预计3月PMI料从2月的50.2降至49.8，17个月来首次低于50，因经济成长动能继续消退。这应该会继续突显放宽政策的紧迫性，”野村分析师在客户报告中写道。