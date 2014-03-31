《路透晚报》--3月31日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收报三周高位，但录得七个季度来最差单季表现

日经指数周一创出三周收盘高位，出口类股受日圆疲软提振领涨，但该股指本季录得近两年最差季度表现。交易员还怀疑，周一基金经理人在财年末来临之际粉饰账目也提振了日股走高。日经指数上涨0.9%，报14,827.83点，这是3月12日迄今的最高收盘水平。东证股价指数攀升1.4%，报1,202.89点

--中国股市：沪综指连四日收低，国资改革炒作降温上海本地股跌幅居前

沪综指连续第四日下跌。今日上海本地股整体跌幅居前，国资改革概念炒作明显降温。分析师指出，当前市场整体仍处于弱势格局中，后市能否转强依旧有赖于利好政策出台的力度。沪综指收盘报2,033.306点，跌8.406点或0.41%。上证A股今日成交额714亿元人民币。

--香港股市：收升0.4%，澳门博彩类股和中国建行上扬

博彩类股在澳门博彩业月度营收数据发布前上涨，而中国建设银行因财报优于预估而攀升。恒生指数收在22,151.06点，恒生国企指数上扬0.7%。

--汇市：欧元区通胀率公布前欧元坚挺，关注ECB会议

欧元持坚，稍晚将公布欧元区通胀率数据，将为本周欧洲央行(ECB)会议设定基调。ECB再次面临是否采取更多措施来刺激经济成长并压低欧元汇率的困境。0830GMT，欧元兑美元小涨0.11%至1.3767，美元兑日圆微升0.18%报102.97，欧元兑日圆涨0.27%报141.74。

--国际油市：布兰特原油守于107美元上方，欧洲情势抵销伊拉克产量影响

布兰特原油期货持于107美元上方的两周高点附近，俄罗斯与欧美之间的紧张情势因素，抵销了伊拉克石油供应增加的影响。0833GMT，布兰特原油期货下滑0.42美元，报107.65美元。美国原油期货跌0.19美元至101.48美元。

--金属期市：伦铜触及逾两周高位，但料录得去年6月以来最大月度跌幅

伦敦期铜触及逾两周高位，但本月料录得去年6月以来最大月度跌幅，因中国制造商今年开局缓慢，削弱了铜需求前景。0837MT，LME三个月期铜下跌0.34%至每吨6,647.00美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.34%，报每吨46,780元人民币。

--全球金市：金价在六周低位附近徘徊，或将录得今年来首个月度跌幅

黄金在近六周低位附近交投，料将录得今年以来首个月度跌幅，因市场对美国经济的看法愈发乐观且亚洲实货金买需疲软。0840GMT，现货金反弹至1,294.00美元。

--欧元债市：欧元区二线公债收益率触及数年低位，静候欧元区通胀率数据

低评级的欧元区公债收益率守在几年低位附近，由于预计欧元区通胀率将降低，导致有关欧洲央行或在今年稍晚进一步放宽货币政策的臆测盛行。0845GMT，意大利10年期公债收益率下跌1.6个基点，报3.289%；西班牙10年期公债收益率下跌1.5个基点，报3.225%。 (完)