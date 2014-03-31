香港数据：2月零售销售货值及量均按年下跌2.3%，但首两月上升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 香港政府统计处周一公布，2月零售销售货值及量按年均下跌2.3%，这是因为农历新年落点的关系，令1及2月单月数字波动。
综合1及2月，2014年前两个零售业总销货价值按年上升6.6%，总销售数量按年升7.9%。
政府表示，零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常为季节性的高点。由于今年农历新年在1月31日，但上年则在2月10日，因此单月的按年比较可能会受到某程度的影响。
政府发言人表示，展望未来，良好的就业和收入情况，加上访港旅游业持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持。
“不过，我们需要密切留意外围经济发展，括未来美国货币政策的转变，以及先进经济体的增长步伐，这些发展往后可能会影响环球经济及金融市场状况以至本地消费意欲。”发言人说。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2014年 2月 -2.3* -2.3*
年 1月 +14.4^ +16.7^
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
浏览香港经济数据相关新闻，请点选：
浏览相关细节，请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。