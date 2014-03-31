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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 16:43 BJT

香港数据：2月零售销售货值及量均按年下跌2.3%，但首两月上升

路透香港3月31日 - 香港政府统计处周一公布，2月零售销售货值及量按年均下跌2.3%，这是因为农历新年落点的关系，令1及2月单月数字波动。

综合1及2月，2014年前两个零售业总销货价值按年上升6.6%，总销售数量按年升7.9%。

政府表示，零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常为季节性的高点。由于今年农历新年在1月31日，但上年则在2月10日，因此单月的按年比较可能会受到某程度的影响。

政府发言人表示，展望未来，良好的就业和收入情况，加上访港旅游业持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持。

“不过，我们需要密切留意外围经济发展，括未来美国货币政策的转变，以及先进经济体的增长步伐，这些发展往后可能会影响环球经济及金融市场状况以至本地消费意欲。”发言人说。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2014年 2月 -2.3* -2.3*

年 1月 +14.4^ +16.7^

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

　　　7月 +9.3 　 +8.7

6月 +14.7 +13.3

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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