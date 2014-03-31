更新版 1-新债招标：中国进出口行新债结果无意外，心态谨慎中短端需求尚可

* 进出口行周一招标的两期新债结果中规中矩

* 中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎

* 中短债需求尚可，投标倍数分别为2.82倍和1.79倍 (新增更多评论和背景)

路透北京3月31日 - 中国进出口银行周一下午招标的两期新债结果中规中矩。市场人士表示，中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎，中短端的需求会更好一些。

业内人士透露，进出口银行下午招标的三年期固息债加权中标利率为5.2393%，五年期固息债品种中标利率则为5.43%。两期债投标倍数分别为2.82倍和1.79倍。三年品种边际中标利率为5.26%。

“口行招得还行，正常二级水平，”北京一国有大行资深交易员称，“现在市场很纠结，对央行行文的反应还算冷静。大家看不清，五年以内的中短还是有人买的。”

他进一步指出，市场对中长期政策及流动性预期并不明朗，虽然配置机构仍会投资，但交易盘介入力度较此前减力，故新债发行市场不温不火。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种收益率分别为5.2506%和5.4158%。

金融时报周一记者文章称，目前中国经济对投资和债务的依赖还在上升，经济金融领域的潜在风险值得关注。除非美国缩减购债规模，QE过快退出，引发中国银行体系流动性总量变化，进而使微观经济体资金链紧绷，系统性风险加大，中国经济存在失速风险，否则，货币政策操作仍将会继续以公开市场操作为主。

上述两期债具体发行条款如下：

第22期 第23期

---------------------------------------------------

发行上限： 60亿元 70亿元

期限/计息方式： 三年固息 五年固息

中标方式： 多重利率中标 单一利率中标

（美国式） (荷兰式)

起息日/缴款日： 4月2日 4月2日

分销期： 3月31日-4月2日 3月31日-4月2日

上市日： 4月9日 4月9日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%