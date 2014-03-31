更新版 1-新债招标：中国进出口行新债结果无意外，心态谨慎中短端需求尚可

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 进出口行周一招标的两期新债结果中规中矩
* 中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎
* 中短债需求尚可，投标倍数分别为2.82倍和1.79倍 (新增更多评论和背景)
路透北京3月31日 - 中国进出口银行周一下午招标的两期新债结果中规中矩。市场人士表示，中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎，中短端的需求会更好一些。
业内人士透露，进出口银行下午招标的三年期固息债加权中标利率为5.2393%，五年期固息债品种中标利率则为5.43%。两期债投标倍数分别为2.82倍和1.79倍。三年品种边际中标利率为5.26%。
“口行招得还行，正常二级水平，”北京一国有大行资深交易员称，“现在市场很纠结，对央行行文的反应还算冷静。大家看不清，五年以内的中短还是有人买的。”
他进一步指出，市场对中长期政策及流动性预期并不明朗，虽然配置机构仍会投资，但交易盘介入力度较此前减力，故新债发行市场不温不火。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种收益率分别为5.2506%和5.4158%。
金融时报周一记者文章称，目前中国经济对投资和债务的依赖还在上升，经济金融领域的潜在风险值得关注。除非美国缩减购债规模，QE过快退出，引发中国银行体系流动性总量变化，进而使微观经济体资金链紧绷，系统性风险加大，中国经济存在失速风险，否则，货币政策操作仍将会继续以公开市场操作为主。
上述两期债具体发行条款如下：
第22期 第23期
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发行上限： 60亿元 70亿元
期限/计息方式： 三年固息 五年固息
中标方式： 多重利率中标 单一利率中标
（美国式） (荷兰式)
起息日/缴款日： 4月2日 4月2日
分销期： 3月31日-4月2日 3月31日-4月2日
上市日： 4月9日 4月9日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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