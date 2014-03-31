更新版 1-中国汇市：中间价四连跌致即期收贬，客盘结汇偏强令贬幅收窄

* 即期收跌，中间价四连跌至近六个半月新低 * 疑似干预的大行购汇一度令即期逼近6.23元 * 客盘偏向结汇收回多数贬幅 * 短期内人民币或持续低位震荡 (更新收盘价和评论) 路透北京3月31日 - 人民币兑美元即期汇率 周一收贬，中间价连续第四个交 易日下跌，并创去年9月18日以来新低。交易人士称，日内有疑似干预的大行购汇出现，一 度令即期迅速走贬，但客盘偏向结汇，收回大部份贬幅。 一位股份行交易员认为，上周后面几天疑似的干预购汇盘买得“比较温柔”，让大家做 多人民币的热情又有升温；而今天时值月末，疑似干预盘再次出现，即期猛地贬值把美元空 头又打掉了一批。 “很多头寸都快到期了，的确撑不住啊。”他说，“中间价已经反映了央行的态度，不 会让（美元）价格立即下去的。” 不过，随着早盘人民币贬值并接近6.23元关口，客盘的结汇需求也快速作出反映，其后 的走势基本以缓慢回升为主。 离岸市场中CNH 今天则跟跌不跟涨，市场人士称当前离岸市场上并无特别好的 波动理由，当在岸市场波动更为频繁的时候，离岸市场反而趋向以静制动。今天CNH一度贬 至去年3月19日以来低位的6.2185元，其后变化不多。 全球汇市方面，周一欧元持坚，稍晚将公布欧元区通胀率数据，将为本周欧洲央行(ECB )会议设定基调。ECB再次面临是否采取更多措施来刺激经济成长并压低欧元汇率的两难境地 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2180 6.2122 -0.09% 中间价 6.1521 6.1490 -0.05% 成交额 212亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.26% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 195 6.2103 6.2298 2014年来即期升贬值幅度 -2.64% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 275 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日 1年期NDF 6.2334/71 6.219 CNH即期 6.2150/65 6.2025 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进/杨淑祯)