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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 16:44 BJT

新兴汇市：韩元无视朝鲜炮击影响创三周高点，多数亚币第一季走强

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最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.07 102.83 -0.23 +2.14 105.28

坡元 1.2606 1.2586 -0.16 +0.21 1.2632

台币 30.510 30.552 +0.14 -1.84 29.950

韩元 1064.65 1069.30 +0.44 -0.87 1055.40

泰铢 32.40 32.51 +0.34 +1.42 32.86

菲律宾披索 44.77 44.88 +0.26 -0.82 44.40

印尼卢比 11355.00 11355.00 +0.00 +7.09 12160.00

印度卢比 59.91 59.91 -0.00 +3.15 61.80

马币 3.2630 3.2725 +0.29 +0.38 3.2755

人民币 6.2130 6.2122 -0.01 -2.56 6.0539

(完)

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