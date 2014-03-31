新兴汇市：韩元无视朝鲜炮击影响创三周高点，多数亚币第一季走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 103.07 102.83 -0.23 +2.14 105.28
坡元 1.2606 1.2586 -0.16 +0.21 1.2632
台币 30.510 30.552 +0.14 -1.84 29.950
韩元 1064.65 1069.30 +0.44 -0.87 1055.40
泰铢 32.40 32.51 +0.34 +1.42 32.86
菲律宾披索 44.77 44.88 +0.26 -0.82 44.40
印尼卢比 11355.00 11355.00 +0.00 +7.09 12160.00
印度卢比 59.91 59.91 -0.00 +3.15 61.80
马币 3.2630 3.2725 +0.29 +0.38 3.2755
人民币 6.2130 6.2122 -0.01 -2.56 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/蔡美珍；审校 张明钧/张若琪/白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。