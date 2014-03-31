《中国债市每日综述》现券收益率震荡上探，机构待宏观数据提供指引

* 现券弱势震荡，中长债收益率略上探

* 银行间流动性仍比较平衡，IRS变动不大

* 多数机构观望情绪不减，待宏观数据提供指引

路透上海3月31日 - 中国银行间市场周一现券弱势震荡，中长端金融债略上探。市场人士表示，季末流动性虽保持平稳态势，但市场短期交投方向性并不明朗，由于宏观经济数据公布在即，机构观望情绪不减；而午后进出口行两期新债招标结果显示中长端需求仍承压。

“二级主要是成交太少了，金融债上了四个(基)点左右，可能就是大家觉得(收益率)下不去了，而一级发行量也大，所有就有人出来卖，但是成交少，没有啥代表性吧。”广发银行交易员李海涛认为。

上海一大型银行交易员称，下午招标的进出口行债，显示长端需求还是比较差，不过市场情绪比较纠结，“等经济数据吧，短期先看看明天公开市场怎么做，缩量或者缩期限可能是最好选择”。

中国进出口银行周一下午招标的两期新债结果中规中矩。市场人士表示，中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎，中短端的需求会更好一些。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一窄幅波动。周末消息面淡静，资金面也延续宽松局面，七天回购定盘利率几无变化，IRS涨跌动力欠缺。交易员指出，4月资金面可能将面临财税缴款等不确定性因素扰动，而本周公开市场到期量较上周大幅增加，央行回笼力度如何，将对市场预期形成影响，并引发IRS波动。

央行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，无逆回购、央票到期。

剩余期限约6.8年的固息国开债140203券 最新成交对应收益率5.6300%，上日尾盘为5.5900%。剩余期限约6.8年的固息国债 最新成交对应收益率4.3200%，上日尾盘为4.3100%

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.546元，较上日结算价涨0.008元，或0.01%。

**季末最后一天资金供需基本平衡**

银行间市场主要质押式回购加权利率 周一持稳。交易员表示，今日是一季度末最后一天，场内资金供需基本平衡，大型商业银行为主要融出方。

他们并指出，因季末结算等限制，大行对抵押券种多有一定要求，以信用债为主要质押品的券商和基金等，借入略有难度。

“资金情况还不错，供需平衡，主要是大行在出钱，”上海一商业银行交易员称。

她表示，年初以来，银行的非标业务呈收缩态势，资金需求也受到影响，今日季末整体资金局势平稳，需求多以短期为主；而马上进入4月，月初补缴存款准备金及当月财税上缴压力下，机构多持谨慎看法，不过多数机构前期已开始进行相应储备，“应该问题不大。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日机构一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

上海一大型券商交易员则指出，季末最后一天，市场略显分化，银行等机构对抵押券种多有限制，“信用(债抵押)难借，银行基本不出给券商、基金，受券种限制吧，市场分割，不过付出的成本高一点，也是能借到的。”

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8167 2.7448 +7.19

七天 4.1868 4.2200 -3.32

14天 5.4814 5.4685 +1.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0200 21.3200 -1,930.00

七天 3.9950 5.4650 -147.00

14天 3.7950 4.4000 -60.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8200 2.7600 +6.00

七天 4.1700 4.1800 -1.00

14天 5.4700 5.5000 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.8000 2.7500 +5.00

七天 4.1840 4.1680 +1.60

三个月 5.5000 5.5000 +0.00