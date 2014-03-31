泰国经济：第一季经济可能受政治局势拖累下滑，但二季度有望反弹--央行

路透曼谷3月31日 - 泰国央行周一表示，该国经济预计第一季会随着消费和投资下降而萎缩，反映出政治动荡持续不断对泰国的负面影响正在不断加深。

泰国央行2月民间消费指数较1月下跌1.2%，较上年同期下滑2.5%。民间投资指数按月跌1.9%，按年大跌7.7%。

央行高级主管Mathee Supapongse在一新闻发布会上表示，第一季经济成长料较第四季下跌，但第二季或将反弹。他预计如果示威不会导致暴力行为，旅游业将会好转，出口也将有改善。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)