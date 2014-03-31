泰国经济：第一季经济可能受政治局势拖累下滑，但二季度有望反弹--央行

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透曼谷3月31日 - 泰国央行周一表示，该国经济预计第一季会随着消费和投资下降而萎缩，反映出政治动荡持续不断对泰国的负面影响正在不断加深。
泰国央行2月民间消费指数较1月下跌1.2%，较上年同期下滑2.5%。民间投资指数按月跌1.9%，按年大跌7.7%。
央行高级主管Mathee Supapongse在一新闻发布会上表示，第一季经济成长料较第四季下跌，但第二季或将反弹。他预计如果示威不会导致暴力行为，旅游业将会好转，出口也将有改善。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。