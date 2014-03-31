路透基点：台湾第一季银团贷款金额下滑交易笔数持平，贷款利率走升

路透香港3月31日 - 2014年第一季台湾融银团贷款金额小幅下滑至57.6亿美元，48件融资交易数量表现持平。去年第一季的交易有42件，贷款规模为69亿美元。

“传统上第一季是淡季，除非去年11月或12月有推出重量级交易，否则我们也不认为第一季贷款量会很高。”一位银团贷款经理说。

今年第一季敲定的最大贷款案是台湾乐金(LG)显示科技股份有限公司的4.50亿美元融资案，以及南亚科技的120亿台币(3.94亿美元)贷款案，两案资金用途均为再融资。

同时，台湾金管会在去年11月严查银行杀价抢联贷，银行已经避免力推定价偏低的贷款。

至少有三笔贷款的价格后来都向上调升。联强国际的4.20亿美元贷款调升利率加码幅度以及费用。该笔融资在台币部分的最低税前利率从1.5%调高至1.7%；美元部分的贷款利率则提高20个基点为较Libor加码140基点。消息人士说，银行现在私底下有个共识，即台币贷款较指标利率的加码幅度最少要有1.7%。

“由于监管当局密切关注，贷款价格现在比之前要好，”一名贷款经理说。“我想利率将缓步攀升，第二季的交易状况看来颇为稳健。”

目前有数家知名企业在进行融资大案。水泥制造商台泥为筹资收购香港上市公司台泥国际集团，正筹备一笔10亿美元的五年期融资案，吸引了两个团队至少共13家银行的兴趣。

台塑集团也在为全球子公司筹集一笔总计11.7亿美元融资。

不过受到海外收益率更高的吸引，台湾银行业持续拓展海外业务。

越秀企业自行安排的9.45亿美元贷款案，由七家银行联贷，其中三家就是台湾银行业者。

不过美元融资成本从去年12月19日起即大涨，而且没有滑落的迹象，令台湾银行业面临冲击。三个月期台北银行间美元拆借利率(TAIFX)在3月3日为160个基点，是2012年12月时52个基点的三倍多，而且比三个月期Libor高出约130个基点。