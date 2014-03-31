《路透碳点》湖北省首次标售碳排放许可，200万份全部售罄

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月31日 - 中国湖北省政府周一进行了首次碳排放许可标售，向当地企业售出200万份碳排放许可。
湖北省碳排放权交易所宣布，每份许可的底价为20元人民币(3.22美元)。所有标售的许可都销售一空。
中国规划的七处地区碳排放交易市场中，湖北省这里是第六处，将于4月2日正式启动二级市场的许可交易。
湖北这次标出的20元底价是中国开启碳排放交易以来的最低价格。在其它五个市场上，碳排放许可的易手价格介于30-80元人民币。
除了湖北省，广东省是另外的唯一一个也公开标售碳排放许可的市场，每份底价设在60元人民币。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。