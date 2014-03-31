《路透碳点》湖北省首次标售碳排放许可，200万份全部售罄

路透北京3月31日 - 中国湖北省政府周一进行了首次碳排放许可标售，向当地企业售出200万份碳排放许可。

湖北省碳排放权交易所宣布，每份许可的底价为20元人民币(3.22美元)。所有标售的许可都销售一空。

中国规划的七处地区碳排放交易市场中，湖北省这里是第六处，将于4月2日正式启动二级市场的许可交易。

湖北这次标出的20元底价是中国开启碳排放交易以来的最低价格。在其它五个市场上，碳排放许可的易手价格介于30-80元人民币。

除了湖北省，广东省是另外的唯一一个也公开标售碳排放许可的市场，每份底价设在60元人民币。（完）