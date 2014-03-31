《中国企业债发行日程表》--3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广州市地下 20 10 4/1簿记建档 上限6.75% AAA 4/2-4/3 广州证券 铁道总公司 (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) 广发证券 万联证券 ========================================================================================= 中卫市 7 7 3/25簿记建档 8.20% AA- 3/26-4/1 华林证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 湖北交投 24.8 10 3/26簿记建档 6.68% AAA 3/27-4/2 银河证券 30.2 10 6.80% 国开证券 (24.8亿品种附第5年末投资人回售选择权) ========================================================================================= 永州零陵城投 18 7 4/1簿记建档 上限9.20% AA 4/2-4/8 财富证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有出让土地使用权提供担保) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 辽宁沿海经济带 22 7 3/31簿记建档 上限8.90% AA+ 4/1-4/3 国泰君安证券 城镇化建设集合债 (第3-7年末每年偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。