中国证券：QFII额度3月净增12.6亿美元，RQFII额度增201亿元--外管局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国国家外汇管理局周一公布数据，截至3月28日，已有241家QFII(合格境外机构投资者)合计获批535.78亿美元的投资额度，较上月底净增12.6亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度3月来亦增加201亿元人民币，总额度达2,005亿元。
而合格境内机构投资者(QDII)额度3月与上月持平，共有119家QDII累计获得865.93亿美元额度。
3月，澳门金融管理局等四家机构首次获得共计7.5亿美元QFII额度，其中澳门金管局获得5亿美元额度；而新加坡政府投资公司和麦格理银行分别获批增加5亿美元和2亿美元。
而荷兰安智银行股份有限公司则减少1.90亿美元，使其持有额度减至2.1亿美元。
在RQFII额度方面，瑞银环球资产管理（香港）公司、景林资产管理香港公司和华宝兴业资产（香港）管理公司分别首次获批10亿元额度；同时，嘉实国际资产管理公司等多家机构获批增加RQFII额度，共计171元；其中海通国际控股公司3月分两次共计获批增加30亿元额度，而博时基金（国际）公司和易方达资产管理（香港）公司分别获批增加20亿元额度。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。