欧元区数据：3月通胀率跌至0.5%，创2009年11月以来最低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布鲁塞尔3月31日 - 欧元区3月通胀率创2009年11月以来最低，且低于市场预测，引发外界预期欧洲央行将采取激烈手段，以防止欧元区陷入通缩。
欧盟统计局周一公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.5%，增幅低于2月的0.7%。
这是通胀率连续第六个月低于1%，位于欧洲央行所称的“危险区”。
欧洲央行管理委员会周四举行会议，最新通胀数据可能促使经济分析师修正央行将按兵不动的预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。