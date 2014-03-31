版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 31日 星期一 17:14 BJT

欧元区数据：3月通胀率跌至0.5%，创2009年11月以来最低

路透布鲁塞尔3月31日 - 欧元区3月通胀率创2009年11月以来最低，且低于市场预测，引发外界预期欧洲央行将采取激烈手段，以防止欧元区陷入通缩。

欧盟统计局周一公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期增长0.5%，增幅低于2月的0.7%。

这是通胀率连续第六个月低于1%，位于欧洲央行所称的“危险区”。

欧洲央行管理委员会周四举行会议，最新通胀数据可能促使经济分析师修正央行将按兵不动的预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐