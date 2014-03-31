中国个股：方正证券收购民族证券作价减2.17亿元，相应减少股票增发量

路透上海3月31日 - 有望成为中国证券业最大规模并购案之一的主角--方正证券 周一公告称，因被收购方民族证券对部分会计处理进行了差错调整，评估机构对民族证券的估值减少了2.17亿元人民币，方正证券作为支付对价而增发的股票数量将相应减少。

民族证券经最新评估后，其资产评估值为129.84亿元；按增发价每股6.09元计算，方正证券增发股票数量约21亿3,210.14万股，减少3,565.40万股。

公告还指出，调整后的资产评估结果需重新履行教育部备案程序；在取得教育部备案 确认后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，与交易对方就上述调整等相关事项签署补充协议，更新并披露相关文件。

若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例，此前西南证券 曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。

方正证券周一收报5.40元，跌1.1%。（完）

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